شكرا لقرائتكم خبر عن «3 خبطات في رأس» الزمالك قبل النهائي القاري.. فهل كان بالإمكان أفضل مما كان؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كانت السادسة تطبخ على نار هادئة، والأمور تسير نحو تتويج الفارس الأبيض ببطولة دوي أبطال أفريقيا، مع تقديمه عروضًا فنية مميزة، وحصده لبطولتي سوبر في أسبوع واحد، مطلع العام الحالي، وإقصائه لحامل اللقب من البطولة، ليكون الفارس الأبيض المرشح الأول للبطولة الغائبة عن خزائنة منذ18 عام.

معين الشعباني، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، رشح الزمالك للفوز بالقلب في تصريحات له في أغسطس الماضي لبرنامج «ملعب أون» على قناة «أون تايم سبورت» مع الإعلامي أحمد شوبير، قائلا: «الزمالك يعد أكثر الفرق الأفريقية جاهزية للفوز باللقلب الأفريقي»، مشيراً إلى أن الزمالك يعد «أقوى فريق واجهه هذا الموسم».

ولم لا، فالفارس الأبيض استطاع حرمان بطل دوري أبطال أفريقيا من بطولة السوبر الأفريقي، بفوزه عليه بـ3-1 في كأس السوبر الأفريقي في فبراير الماضي، كما حرم الزمالك حامل اللقب من إكمال مسيرته في البطولة بعد إقصائه لـ«الترجي» في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليفوز عليه بنفس النتيجة في مباراة الذهاب بالقاهرة، ويخسر فهدف وحيد في مباراة الإياب برادس، ليكمل مسيرته في البطولة.

كان الزمالك في حالة معنوية مرتفعة، بعد حصده لبطولتين في أسبوع السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الأهلى بركلات الجزاء، وإقصائه لحامل اللقب الترجي، لكن أتت الكورونا بما لا تشتهيه سفن الزمالك، بإيقاف النشاط الكروي وتأجيل مبارايات نصف النهائي التي كان مزمع عقدها في مايو الماضي.

ومع عودة النشاط في أغسطس الماضي بدأ الزمالك يستعيد حلم التتويج باللقب القاري، مع استمرار تقديم عروض مميزة مع مدربه باتريس كارتيرون، وفوزه على غريمه التقليدي الأهلى بثلاث أهداف لهدف، في الدوري المصري، في فوز أكد تفوق الزمالك على النادي الأهلي ورفع من معنويات الفريق، حتى أتى منتصف سبتمبر الماضي، عندها بدأت الأمور تسير في الاتجاه المعاكس وبدأ الفريق يتلقى ضربات تلو الأخرى.

هروب «كارتيرون» المفاجئ

بداية تلك الصدمات كانت مطالبة باتريس كارتيرون المدرب الفني للفريق، مغادرة النادي وفسخ تعاقدة مع الفريق، ودفع 250 ألف دولار الشرط الجزائي، في خطوة فاجأت الجميع، وعرض مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على «كارتيرون» خلال اجتماعهما، التراجع عن الرحيل والاستمرار في النادي لمدة شهر حتى انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر رئيس نادي الزمالك: «جماهير الزمالك بالملايين، وكلهم يحبونك وحملوك على الأعناق من قبل وسامحوك في بعض المباريات.. الشرط الجزائي لن يجعلنا أغنياء»، وواصل «منصور» قائلًأ: «فزت بلقبين، وأمامك كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، وطريقك كله مضئ، وهذا أفضل بكثير من الرحيل إلى أي بلد عربي من أجل الملايين».

وعُين طارق يحيي مديرًا فنيًأ مؤقتًا للفريق حتى التعاقد مع مدير فنى أجنبي تكون مهمته الأولي حصد البطولة السادسة الغائبة عن دولاب بطولات الزمالك منذ 18 عام، فيما سعى مجلس إدارة القلعة البيضاء للتعاقد مع مدير فني بسيرة ذاتية قوية تليق بالفريق، واستقر على البرتغالي جايمي باتشيكو، رغم أنه لا يملك أي لقب قاري، إلا أنه كانت له تجربه جيدة مع نادي الشباب السعودي.

ورغم صعوبة الموقف، إلا أن الزمالك أستطاع تدارك الأمر، خاصة أن منافسه الأهلى مر بالمحنة نفسها مع إصرار مدربه رينيه فايلر على عدم التجديد للفريق، ومنح تأجيل البطولة القارية لعدة مرات فمن 6 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، وقبلها تأجل نصف نهائي دوري الأبطال من 26 او25 سبتمبر إلى 18 أكتوبر، فرصة للمدرب الجديد لقراءه الفريق.

أزمة الإدارة مع اللجنة الأولمبية

وفي مطلع أكتوبر الماضي، كانت إدارة الزمالك، على موعد مع ضربة جديدة، متمثلة في قرار من اللجنة الأولمبية، يقضي بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي.

تبع ذلك قرار من مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، يقضي بطلان لائحة نادي الزمالك الحالية مما يعني عودة هاني العتال لمنصب نائب رئيس الزمالك مرة أخرى، وتطيح بنجل مرتضي منصور من المجلس «أحمد مرتضي منصور».

القرارات التي رفضها «منصور»، مؤكدًا أنه «سيظل رئيسًا للزمالك ولن يستطيع أحد إيقافه»، وأن قرارات اللجنة الأولمبية لن تهز شعره من رأسه، وتقدم «منصور» بطعن على قرارات «الأولمبية» أمام محكمة القضاء الإداري، ليعيد إلى أذهان جماهير ميت عقبة، سيناريو الأزمات الإدارية التي دخل فيها النادي منذ 2005، الفترة المصاحبة لحل مجالس إدارات النادي، وعدم استقرار إداري، في فترة كانت توصف بأنها أسوأ فترات النادي على الإطلاق، إداريًا وكرويًا، مع غياب الفريق عن التتويج أفريقيا، وعدم حصده للقب الدوري منذ 2003-2004 إلى بطولة 2014-2015.

خسائر مرتضي منصور ونجله الأكبر «أحمد»، لم تتوقف عند معركته مع اللجنة الأولمبية، بل تمثلت في خسارة النائبين لمقعديهما في مجلس النواب المصري، في الانتخابات التي اجريت في أخر شهر أكتوبر الماضي وأول شهر نوفمبر الجاري.

ورغم غياب «كارتيرون»، عن الزمالك بشكل مفاجئ، وغموض مستقبل النادي إداريًا، إلا أن الفريق ظل متماسكًا تحت قيادة طارق يحيي وحتى قدوم المدير الفني الجديد البرتغالي جايمي باتشيكو، لينهى الزمالك الدوري في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث.

وسار الزمالك نحو النهائي الأفريقي بخطى ثابتة بفوزه على نادي الرجاء المغربي، وبطل الدوري المغربي، ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي البطولبة القارية، بنتيجة (3-1) و(1-0) بالدار البيضاء والقاهرة، على التوالي.

«كورونا» وغيابات مؤثرة

لكن الضربة الثالثة كانت القاضية، حين كان فيروس كورونا على موعد آخر لإعاقة مشوار الزمالك، بعد أن حرمه من ثلاث من لاعبيه الأساسيين، وهم يوسف أوباما ومحمود حمدي الونش، وعبدالله جمعة، رغم أن نتائج مسحة الكورونا أبعدت ثلاث من لاعبي الأهلي أيضًا، عن النهائي، إلا أن غيابات الزمالك كانت أكثر تأثيرًا، مقارنة بغيابات الأهلي، التي شملت لاعبًا واحد فقط أساسيًا هو أليو ديانج، ولاعبين من البدلاء وهم وليد سليمان وصالح جمعة.

وفي المحطة الأخيرة، يتحول حلم احتلال أفريقيا من جماهير ميت عقبة إلى كابوس، بهزيمة الأهلى له بهدفين مقابل هدف، وتتويج الشياطين الحمر بالبطولة القارية.

ورغم الضربات المتتالية، استطاع الزمالك أن يظهر في المباراة بشكل جيد، ويعود للمباراة، بهدف التعادل، وكان قريبًا من التقدم في المباراة عدة مرات، وأضاع الفرص، وقدم أداءً يليق بالفانلة البيضاء، في ظروف استثنائية مرت بالفريق، فهل كان بالإمكان أفضل مما كان؟