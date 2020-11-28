شكرا لقرائتكم وائل جمعة: إحنا أبطال مصر والعرب وأفريقيا وأعظم نادي في الكون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ وائل جمعة مدافع النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، القلعة الحمراء، وذلك عقب فوز المارد الأحمرعلى الزمالك فى نهائى البطولة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى، وكتب الصخرة عبر حسابه الشخصى على تويتر: احنا أبطال مصر .. احنا أبطال العرب.. احنا أبطال أفريقيا .. احنا أعظم نادي في الكون.

واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا .

تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى في الدقيقة الخامسة ، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33 ، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .

تشكيل الأهلي

ضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – إسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفي محمد.