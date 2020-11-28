شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون يشكر سفير مصر بجيبوتى لتسهيل مهمة الذئاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب، ورئيس بعثة الفريق الذى يخوض اليوم مباراة أمام ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التى ستقام الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، على شكره للدولة المصرية الممثلة فى السفير محمد مصطفى عرفى سفير مصر فى جيبوتي، الذى سهل من مهمة فريق المقاولون العرب المتواجد فى جيبوتى استعدادا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب الدور التمهيدى للبطولة الكونفدرالية الافريقية على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية.

وأضاف رئيس نادى المقاولون العرب أن السفير المصرى فى جيبوتى يدعم البعثة المصرية للمقاولون العرب منذ اللحظة الأولى لقدومها إلى جيبوتى وساعد الفريق كثيرا، قائلا : «كل الشكر إلى الدولة المصرية والسفير المصري».

وأشار محسن صلاح إلى أنه عقد جلسة مع لاعبين الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بعد عودة الفريق إلى المنافسات الإفريقية بعد غياب استمر 15 عاما، مطالبا منهم تقديم صورة مشرفة للفريق فى الدول الإفريقية.

من جانبه، قال السفير محمد مصطفى عرفى سفير مصر فى جيبوتي، أن مصر لديها مكانة كبيرة للغاية فى دولة جيبوتى لاعتبارات كثيرة من ضمنها التاريخ والعروبة والانتماء الإفريقي.

وكشف أنه بعد إعلان أن فريق المقاولون العرب سيتواجد فى جيبوتي، شعر الجميع بالفرحة لمشاهدة فريق مصرى عريق وكبير وسوف يواصل انتصاراته واستعادة الأمجاد مع وجود المهندس محسن صلاح رئيسا لنادى المقاولون العرب.

كما أجرى المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب اتصالا ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى والذى يخوض مواجهة اليوم أمام ارتا سولار بطل جيبوتى للاطمئنان على البعثة خاصة أنه كان مرتبطا برحلة عمل خارج مصر ولم يستطع اللحاق بالبعثة.

وتحدث فتحى مع المهندس محسن صلاح رئيس النادى ورئيس البعثة حول الاجواء فى جيبوتى ومدى التركيز والحماس فى البعثة.

ويتابع المشرف على الكرة البعثة باتصالات مستمرة منذ وصولها إلى جيبوتى وحرص على تحفيز اللاعبين.