شكرا لقرائتكم المقاولون بزيه التقليدى الأصفر والأسود أمام ارتا سولار بالأبيض في سماوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الاجتماع الفنى لمباراة المقاولون العرب وارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب الدور التمهيدى للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والتى ستقام فى الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيبوتي، وتواجد فى الاجتماع من جانب المقاولون رامى ربيع مجرب الفريق ومجدى محمد على المدير الادارى ووائل نبيل طبيب الفريق حسب لوائح الكاف للاتفاق على تفاصيل اللقاء والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتم الاتفاق على أن يرتدى المقاولون زيه التقليدى الاصفر والأسود بينما يرتدى ارتا سولار التيشيرت الابيض فى سماوي.

وتنطلق فى تمام الرابعة عصر اليوم السبت مباراة ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع فريق المقاولون العرب، مع نظيره أرتا سولار، على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية، حيث يبحث أبناء قلعة الجبل الأخضر عن المجد الأفريقى الغائب منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، حيث توج المقاولون بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أعوام 1982 و1983 و1996، وشارك المقاولون العرب فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والكونفيدرالية والسوبر الأفريقى، ولم يظهر فى دورى الأبطال.

وكان عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، قد ضم كلا من: محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة، وفادى نجاح وحسن الشامى وعبد الرحمن فاروق وأحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري، وحسن شاهين وأحمد داودا وأحمد عربى ومحمد مجلي، وأحمد شيمى وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي، وسيف الدين الجزيرى ويوسف حسن.

وحذر النحاس لاعبيه من التهاون فى ضربة البداية، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لعدم الدخول فى حسابات معقدة من أجل التأهل، وكذلك من أليكس سونج لاعب برشلونة السابق وأرتا سولار الحالى، والذى يعد أخطر العناصر فى الفريق الجيبوتى، ومن المتوقع أن يبدأ النحاس اللقاء بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، خط الظهر أمير عابد، محمد سمير ثابت، فارقا نور الدين وحسن الشامى، وفى خط الوسط، محمد مجلى، إبراهيم صلاح، عبد الله ياسين، أحمد الشيمى، أحمد داودا، وأمامهم سيف الدين الجزيرى فى الهجوم.

وشهدت تدريبات المقاولون طوال الأيام الثلاثة الماضية، تركيزاً على بعض الجمل التكتكية، واعتاد اللاعبون ما على أرضية الملعب التى تتكون من النجيل الصناعى، وتضم البعثة 34 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفنى ويضم الجهاز الفنى علاء عبد الغنى المدرب العام ورامى ربيع ومحمد فتحى مدرب الحراس واحمد زهران ورامى عادل وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الادارى مجدى محمد على وحسين عبد الغنى والجهاز الطبى برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائى التأهيل محمد صبحى وفتحى علي.