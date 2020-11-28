الأهلى "الكبير أوى" يعتلى عرش أفريقيا بجدارة .. إنفوجراف

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جدة - عمرو شويل سطر النادى الأهلى مجداً أفريقيا جديداً بعدما توج باللقب الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا ، تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى في الدقيقة الخامسة ، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33 ، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .

وهذا هو اللقب التاسع للأهلي، إذ اقتنص النادي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 ، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.



Zamalek vs Al ahly

ومن المنتظر أن يمثل الأهلي القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم للأندية التي تنظم في الدوحة في فبراير المقبل.



Zamalek vs Al ahly

الاسم الكامل: النادي الأهلي للرياضة البدنية

اللقب: الشياطين الحمر

تأسس: 1907

الإنجاز : بطل أفريقيا 2020

المدرب: بيتسو موسيماني (جنوب أفريقيا)

الكابتن: محمد الشناوي

الهداف في دوري الأبطال 2019-20: حسين الشحات (6 أهداف)

الأهلي : الأكثر تتويجاً بدوري الابطال 9 مرات (1982 ، 1987 ، 2001 ، 2005 ، 2006 ، 2008 ، 2012 و 2013 و 2020)