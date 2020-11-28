فى التتويج الأهلاوى.. "كاف" يستعرض لمسات أفشة بطل نهائى القرن

استعرضت الصفحة الرسمية لدورى أبطال افريقيا عبر تويتر ملخص لمسات محمد مجدى قفشة نجم النادى الأهلى الذى قاد المارد الأحمر للتتويج باللقب الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، حيث وصفته "ببطل النهائى"، وحفر محمد مجدى قفشة اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة عشاق القلعة الحمراء، لينضم إلى كتيبة العظماء التى سجلت وأسعدت الأهلاوية فى المباريات الصعبة، بعد الهدف الذى سجله فى نهائى القرن بشباك نادى الزمالك، ليحرز معه لقب دورى أبطال أفريقيا.

ويحصد النجمة التاسعة للفريق الأحمر بعد مباراة صعبة أمام غريمه التقليدى نادى الزمالك، ليضرب عصفورين بحجر واحد، بعد رد الاعتبار فى مباراة الديربى والتتويج باللقب الأفريقى الأول مع الفريق الأحمر، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على استا القاهرة الدولى. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

لقب غائب عن القلعة الحمراء لسبع سنوات متتالية، استطاع أن يساهم قفشة مع زملائه فى حصد اللقب الأغلى الذى عاند قلعة الجزيرة طويلاً، وعاد بالأهلى من جديد بعد تراجع الأداء خلال اللقاء بهدف قاتل كان سر الفوز للفريق الأحمر.

وخلال مسيرته الاحترافية تنقل قفشة بين عدد قليل من الأندية قبل الاستقرار في النادي الأهلي، حيث انضم صانع ألعاب الفريق البترولي إلى نادي الرجاء في يناير 2015، قبل أن يعود إلى إنبي بعد قطع إعارته.

وبعد تألقه وبزوغ نجمه مع الفريق البترولي، لفت قفشة أنظار الأهلي والزمالك وبيراميدز في الموسم الماضي ليتصارع الثلاثي على الحصول على خدمات اللاعب، إلا أن بيراميدز قدم عرضاً لا يمكن رفضه لينضم إلى الفريق.

ومع بيراميدز شارك قفشة في 24 مباراة خلال الموسم الماضي استطاع أن يسجل 6 أهداف ويصنع 7 آخرين، ليضع بصمته على 13 هدافاً لفريقه، قبل أن ينتقل إلى محطته الأخيرة حالياً النادي الأهلي.