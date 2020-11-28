"هجبلي شيوخ عشان أسجل".. تفاصيل مشاجرة مروان محسن ورضا عبد العال على الهواء

وقعت مشادة بين رضا عبدالعال، المدير الفني لنادي طنطا، مع مروان محسن، مهاجم الأهلي.

وطلب رضا عبدالعال في برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر من مروان بضرورة دخول منطقة جزاء المنافس كي يسجل أهداف، ورد مروان خلال مداخلة هاتفية: "هجيب شيوخ بقى علشان أبقى أجيب اجوال يعني ولا ايه كلمني كورة مش تقولي مش بتسجل أهداف".

وأضاف مروان: "فيه انتقادات مقبولة وفيه هجوم ودايما تقول ما يستحقش يلعب في منتخب مصر وهناك أمور لا تصح والهجوم غير مقبول".

وحصد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك بنهائي القرن، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة، ليضيف المارد الأحمر لقبا قاريا جديدا لخزينته، ويحصد لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه.

تقدم الأهلي مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بينما تقدم المارد الأحمر مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة.

وغاب عن صفوف النادي الأهلي محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وليد سليمان، صالح جمعة وأليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك محمد عبدالشافي للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، عبدالله جمعة، يوسف أوباما ومحمود النش للإصابة بفيروس كورونا.

ووصلت ألقاب الأهلي إلى 139، مقسمة بين 42 لقب دوري ممتاز، و36 بطولة كأس مصر، و11 بطولة سوبر مصري، و17 بطولة دوري منطقة القاهرة، وسبع بطولات كأس السلطان حسين، وبطولة كأس الاتحاد المصري لكرة القدم، أما البطولات القارية أصبحت 9 بطولات دوري أبطال إفريقيا، وبطولة كونفدرالية، و4 بطولات كأس الكؤوس الإفريقية، و6 بطولات كأس السوبر الإفريقي، وبطولة الأفروآسيوية، و4 بطولات كأس أبطال العرب بمجموع 21 لقبًا قاريًا.