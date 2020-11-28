شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحتفل بالفوز ببطولة أفريقيا: سمكة كبيرة اصطدتها فى نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى عن سعادته الكبيرة بالفوز بدورى أبطال أفريقيا وتحقيقه البطولة التاسعة الأفريقية فى تاريخ القلعة الحمراء، حيث وصفها بالصيد الثمين، ونشر صورة له من لحظة التتويج فى استاد القاهرة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "سمكة كبيرة اصطدتها فى نهر النيل بالقاهرة.. النهر له تاريخ كبير"، وجاء هذا بعد فوز النادى الأهلى علي نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.



موسيماني

وأكد بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى أن فريقه لم يقدم مستوى كبيرا أمام الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف على استاد القاهرة، أمس الجمعة، وقال موسيمانى: "كان لى حديث مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عن الفريق عن مدى أهمية الفوز بين الأهلى والزمالك، وقلت له إننى رأيت آخر مباراتين للأهلى والزمالك والمباراتين الأهلى لعب كويس جدا رغم الهزيمة 3 / 1 ومرة بركلات الجزاء، لكن التاريخ لا يعرف الأداء ولكن النتائج، وقلت للشناوى إحنا كنا وحشين فى الشوط الأول وكنا بنلعب من تحت وطلبت من اللاعبين التقدم والضغط من الأمام".



بيتسو موسيماني

وأضاف موسيمانى في تصريحات صحفية: "درسنا الزمالك كويس جدا لكن بعد الشوط الأول شعرت أننا لم نشاهد الزمالك من قبل، اهتمينا بالنتيجة أكثر من الأداء حتى لا نستقبل أجوال وكنت عارف أننا مش محتاجين فرص كتير علشان نكسب الزمالك المهم عدم دخول أهداف فينا وكنت واثق إننا مش هنخسر، أمس لم نلعب جيداً لكننا حققنا الهدف، وقلت لنفسى أثناء المباراة دى مش فرقتى لكن قدرنا نرجع وكسبنا".

وقال موسيمانى: "إحساس مختلف ، وصعب جدا الفوز ببطولة أفريقيا ولو الموضوع سهل كان كل الفرق حققتها والأهلى انتظر 7 سنوات لكى يحقق البطولة مرة أخرى"، وأكد أن التتويج بدورى أبطال أفريقيا مع بطل القرن إحساس مختلف تماما، وذلك بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وقال موسيمانى: "إحساس مختلف، وصعب جدا الفوز ببطولة أفريقيا ولو الموضوع سهل كان كل الفرق حققتها والأهلى انتظر 7 سنوات لكى يحقق البطولة مرة أخرى".