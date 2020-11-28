شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه أرتا سولار بالزى الرسمى لذئاب الجبل فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الاجتماع الفني لمباراة المقاولون العرب وارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستقام في الرابعة عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيبوتي، وتواجد في الاجتماع من جانب المقاولون رامي ربيع مدرب الفريق ومجدي محمد علي المدير الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق حسب لوائح الكاف، للاتفاق على تفاصيل اللقاء والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي المقاولون زيه التقليدي الأصفر والأسود، بينما يرتدي ارتا سولار التيشيرت الأبيض في سماوي.

وتنطلق فى تمام الرابعة عصر اليوم السبت، مباراة ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع فريق المقاولون العرب، مع نظيره أرتا سولار، على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية، حيث يبحث أبناء قلعة الجبل الأخضر عن المجد الأفريقى الغائب منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، حيث توج المقاولون بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أعوام 1982 و1983 و1996، وشارك المقاولون العرب فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والكونفيدرالية والسوبر الأفريقى، ولم يظهر فى دورى الأبطال.

وكان عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، قد ضم كل من: محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة، وفادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق وأحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري، وحسن شاهين وأحمد داودا وأحمد عربي ومحمد مجلي، وأحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي، وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

وحذر النحاس لاعبيه من التهاون فى ضربة البداية، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لعدم الدخول فى حسابات معقدة من أجل التأهل، وكذلك من أليكس سونج لاعب برشلونة السابق وأرتا سولار الحالى، والذى يعد أخطر العناصر فى الفريق الجيبوتى، ومن المتوقع أن يبدأ النحاس اللقاء بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، خط الظهر أمير عابد، محمد سمير ثابت، فارقا نور الدين وحسن الشامى، وفى خط الوسط، محمد مجلى، إبراهيم صلاح، عبد الله ياسين، أحمد الشيمى، أحمد داودا، وأمامهم سيف الدين الجزيرى فى الهجوم.

وشهدت تدريبات المقاولون طوال الأيام الثلاثة الماضية، تركيزاً على بعض الجمل التكتيكية، واعتاد اللاعبون ما على أرضية الملعب التى تتكون من النجيل الصناعى، وتضم البعثة 34 فردا بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام ورامي ربيع ومحمد فتحي مدرب الحراس واحمد زهران ورامي عادل وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التأهيل محمد صبحي وفتحي علي.