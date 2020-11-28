شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يحتفل بصورة تقبيل الخطيب لرأسه فى ليلة التتويج ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم مؤمن زكريا لاعب الأهلى ومنتخب مصر جمهوره ومتابعيه بصورة من ظهوره فى لحظة تتويج الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا التاسعة فى تاريخه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والتي ظهر بها رئيس النادي محمود الخطيب وهو يقبل رأسه علي منصة التتويج، والتي لاقت إعجاب عدد كبير من الجمهور، وجاءت التعليقات عليها كالتالي "مبروك يا مؤمن وربنا يجعل الفرحة دي سبب فى شفائك.... مع إني زملكاوية ومحروق دمي"، "مبروك يا كابتن الله يشفيك ويعفيك باذن الله"، "والله فرحتنا مكنتش هتكمل الا بيك ..شفاك الله وعفاك يا حبيبى ...العاشرة بقى هتبقى فى الملعب إن شاء لله ..كلنا مستنيينك".



مؤمن زكريا

وسيطرت حالة من الفرحة الهيسترية على لاعبى النادى الأهلى بعد حصد اللقب الأفريقى التاسع ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى نهائى القرن والذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء، وشهدت الاحتفالات الأهلاوية حضور مؤمن زكريا لاعب الفريق، حيث انضم إلى زملائه بالملعب برفقة محمود الخطيب رئيس النادى، حيث قام محمد الشناوى حارس العرين الأحمر وكابتن الأهلى بتقديم مؤمن لمشاركته فى رفع كأس البطولة.



مؤمن

ورفع مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، الأميرة الأفريقية مع زملائه بالفريق احتفالا بفوز الأحمر باللقب التاسع فى تاريخه، حيث اصطحبه محمد الشناوى إلى المنصة ليرفع مؤمن زكريا الكأس، كما حرص محمود الخطيب رئيس الأهلى على تقبيل اللاعب أثناء رفع الكأس، قبل أن يحتفل باقى اللاعبين بالكأس ويلتقطون الصور التذكارية معها.

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة، وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.