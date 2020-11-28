شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة مهنئاً الأهلى بدورى الأبطال: الفائز الأكبر هى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، النادى الأهلى، على تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى مساء أمس، وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وكتب هانى أبو ريدة عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" مبروك للنادى الأهلي Al Ahly SC الفوز بدورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه والمرة الـ15 للأندية المصرية. مباراة رائعة والفائز الأكبر هى بلدنا الحبيبة مصر. تحيا مصر".



هانى ابو ريدة

واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا .

تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى في الدقيقة الخامسة، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة.

تشكيل الأهلي

ضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك

ضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – إسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفي محمد.