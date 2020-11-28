شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف الاهلى والزمالك .. الأحمر ينتزع الأميرة التاسعة بأقدام قفشة والسولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النادى الأهلى أن ينتزع الأميرة الأفريقية التاسعة بعد عناء طويل فى دورى أبطال أفريقيا استمر على مدار سبع سنوات متتالية، قبل أن يبتسم الحظ للمارد الأحمر من جديد في النسخة الأخيرة ليتوج باللقب القارى على حساب غريمه التقليدى نادى الزمالك، بعد الفوز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى.

اهداف الاهلى والزمالك اليوم .. السولية يفتتح التسجيل

افتتح عمرو السولية لاعب وسط القلعة الحمراء أهداف مباراة الأهلى والزمالك، بعد ترجمته لعرضية متقنة عبر ركلة ركنية من على معلول، ليضعها فى شباك الحارس محمد أبو جبل مع بداية الشوط الأول والدقيقة الخامسة.

اهداف الاهلى والزمالك اليوم .. شيكابالا يعيد الزمالك

أحرز شيكابالا الهدف الأول لفريق الزمالك فى مرمى الأهلى فى الدقيقة 31 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة التعادل 1/1 بعد أن تقدم الأهلى بالهدف الأول فى الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السولية.

اهداف الاهلى والزمالك اليوم .. قفشة يحرز هدف التتويج

سجل محمد مجدى قفشة الهدف الثانى للأهلى بشباك الزمالك فى الدقيقة 86 من عمر المباراة ، لتصبح النتيجة تقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية مع الدقيقة 95 معلناً فوز الأحمر باللقب الأغلى في تاريخه.

واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا .

تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى في الدقيقة الخامسة ، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33 ، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .

تشكيل الأهلي

ضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – إسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفي محمد.