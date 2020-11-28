شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج المقاولون قبل ضربة البداية أمام أرتا سولار بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس برنامج الفريق اليوم قبل التوجه لخوض مباراة أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب الدور التمهيدى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، حيث تناول الفريق وجبة الإفطار مبكرا على أن يتناول الغداء الثانية عشر والنصف بتوقيت جيبوتى الحادية عشر والنصف بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يعقد المدير الفني محاضرة بمقر الإقامة في الثانية والنصف بتوقيت جيبوتي الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة قبل التوجه لملعب المباراة.

تنطلق فى تمام الرابعة عصر اليوم السبت مباراة ذهاب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع فريق المقاولون العرب، مع نظيره أرتا سولار، على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية، حيث يبحث أبناء قلعة الجبل الأخضر عن المجد الأفريقى الغائب منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، حيث توج المقاولون بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أعوام 1982 و1983 و1996، وشارك المقاولون العرب فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والكونفيدرالية والسوبر الأفريقى، ولم يظهر فى دورى الأبطال.

وكان عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، قد ضم كلا من: محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة، وفادى نجاح وحسن الشامى وعبد الرحمن فاروق وأحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهرى، وحسن شاهين وأحمد داودا وأحمد عربى ومحمد مجلى، وأحمد شيمى وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي، وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

وحذر النحاس لاعبيه من التهاون فى ضربة البداية، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لعدم الدخول فى حسابات معقدة من أجل التأهل، وكذلك من أليكس سونج لاعب برشلونة السابق وأرتا سولار الحالى، والذى يعد أخطر العناصر فى الفريق الجيبوتى.

ومن المتوقع أن يبدأ النحاس اللقاء بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، خط الظهر أمير عابد، محمد سمير ثابت، فارقا نور الدين وحسن الشامى، وفى خط الوسط، محمد مجلى، إبراهيم صلاح، عبد الله ياسين، أحمد الشيمى، أحمد داودا، وأمامهم سيف الدين الجزيرى فى الهجوم.

وشهدت تدريبات المقاولون طوال الأيام الثلاثة الماضية، تركيزاً على بعض الجمل التكتكية، واعتاد اللاعبون على أرضية الملعب التى تتكون من النجيل الصناعى.

وتضم البعثة 34 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام ورامي ربيع ومحمد فتحي مدرب الحراس واحمد زهران ورامي عادل وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التأهيل محمد صبحي وفتحي علي.