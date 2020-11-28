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شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يهنئ جماهير الأهلى والإدارة الحمراء عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سعد سمير مدافع النادى الأهلى على تهنئة زملاؤه والجماهير وإدارة القلعة الحمراء بفوز الفريق بالبطولة الأفريقية التاسعة فى تاريخ النادى على حساب الزمالك فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الجمعة على ملعب استاد القاهرة بنتيجة 2 / 1، وذلك عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.
وكتب سعد سمير على صفحته "ألف مبروك لجمهور الأهلى العظيم البطولة الغالية اللى كلنا كنا مستنينها ونفسنا فيها وكرم ربنا كبير علينا وألف مبروك للاعيبة الرجالة جدا والجهاز الفنى ومجلس الإدارة ودائما الأهلى بطل أفريقيا".
واحتفل أعضاء النادى الأهلى داخل ملعب مختار التتش بمقر النادى فى الجزيرة عقب تتويج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخة على حساب غريمة التقليدى الزمالك، حيث فاز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحسم تأهله رسميا عن قارة إفريقيا للمشاركة فى كأس العالم للأندية وعاد الأهلى للتربع على عرش أفريقيا وتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن النادى منذ عام 2013.
منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اللاعبين راحة اليوم السبت بعد انتهاء مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف وتتويجه رسيمًا بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وحصل الفريق على راحة اليوم من التدريبات على أن يستأنف مرانه مساء يوم الأحد المقبل. وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.
كما أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالأجواء التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف لفريق الزمالك.
سعد سمير
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