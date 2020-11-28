10 مشاهد لا تنسى فى مشوار الأهلى لحصد الأميرة الأفريقية التاسعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقط الأهلى غريمه الزمالك 2-1 محرزا لقب دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه ومعززا رقمه القياسى، على استاد القاهرة الدولى، بدأ المارد الأحمر بافتتاح التسجيل عبر عمرو السولية برأسية إثر ركنية فى الدقيقة 5، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا إثر مجهود فردى وتسديدة رائعة فى الدقيقة 31، فيما خطف محمد مجدى قفشة هدف الفوز في الدقائق القاتلة 86. 1_خاض الأهلى خلال رحلة حصد الأميرة الأفريقية 15 مباراة. 2_حقق الأهلى 11 فوزا وتعادلا فى ثلاثة مباريات وخسر لقاء وحيدا أمام النجم الساحلى التونسى 3_سجل الأهلي 36 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف 4_أهداف الأهلي جاءت عن طريق 15 من نجومه هم حسين الشحات (6 أهداف )، علي معلول وصلاح محسن (4 أهداف)، وليد سليمان وأفشة (3 أهداف)، وليد أزارو وحمدي فتحي ومروان محسن وجونيور أجايي هدفين، أحمد الشيخ وأحمد فتحي وأليو ديانج ورمضان صبحي وياسر إبراهيم وعمرو السولية هدف، بالإضافة لهدفين بالنيران الصديقة جاءا عبر مصطفى سالم لاعب اطلع بره بطل جنوب السودان وليبو هانج مايوي لاعب صن داونز الجنوب أفريقي. 5_في الدور التمهيدي حقق الأهلي انتصارين على اطلع بره بطل جنوب السودان بمجموع (13 – 0) 6_في الدور الأول فاز الأهلي على كانو سبورت من غينيا الاستوائية في اللقاءين بمجموع (6 – 0) 7_في مرحلة المجموعات تأهل الاهلى كوصيف لمجموعته بعد أن حصل على 11 نقطة . 8_في ربع النهائي تأهل الأهلي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفوز وتعادل (3 – 1). 9_في نصف النهائي تأهل الاهلى على حساب الوداد المغربى بمجموع اللقاءين (5 – 1) . 10_فاز الاهلى في المباراة النهائية على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف

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