شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك اللقب الأفريقى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه بموقع "تويتر"، علي خسارة الزمالك للقب الأفريقي، عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، والذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء، وكتب: "الحمد لله.. كل الظروف كانت ضد #الزمالك ومبروك للأهلي".



احمد مرتضي منصور

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

بينما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.