شكرا لقرائتكم خبر عن موسيميانى يتحدث عن لحظة توقف فيها قلبه خلال لقاء التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى أن فريقه لم يقدم مستوى كبيرا أمام الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف على استاد القاهرة أمس الجمعة، وقال موسيمانى: "كان لى حديث مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عن الفريق عن مدى أهمية الفوز بين الاهلى والزمالك، وقلت له إننى رأيت آخر مباراتين للأهلى والزمالك والمباراتين الأهلى لعب كويس جدا رغم الهزيمة 3 / 1 ومرة بركلات الجزاء لكن التاريخ لا يعرف الأداء ولكن النتائج، وقلت للشناوى إحنا كنا وحشين فى الشوط الأول وكنا بنلعب من تحت وطلبت من اللاعبين التقدم والضغط من الأمام".

وأضاف موسيمانى في تصريحات صحفية: "درسنا الزمالك كويس جدا لكن بعد الشوط الأول شعرت أننا لم نشاهد الزمالك من قبل، اهتمينا بالنتيجة أكثر من الأداء حتى لا نستقبل أجوال وكنت عارف أننا مش محتاجين فرص كتير علشان نكسب الزمالك المهم عدم دخول أهداف فينا وكنت واثق إننا مش هنخسر، أمس لم نلعب جيداً لكننا حققنا الهدف، وقلت لنفسى أثناء المباراة دى مش فرقتى لكن قدرنا نرجع وكسبنا".

وقال موسيمانى: "إحساس مختلف ، وصعب جدا الفوز ببطولة أفريقيا ولو الموضوع سهل كان كل الفرق حققتها والأهلى انتظر 7 سنوات لكى يحقق البطولة مرة أخرى".

وأكد أن التتويج بدورى أبطال أفريقيا مع بطل القرن إحساس مختلف تماما، وذلك بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وقال موسيمانى: "إحساس مختلف، وصعب جدا الفوز ببطولة أفريقيا ولو الموضوع سهل كان كل الفرق حققتها والأهلى انتظر 7 سنوات لكى يحقق البطولة مرة أخرى".

وأوضح موسيمانى: "عندما يتم اختيارك لتدريب أفضل في فريق أفريقيا وبطل القرن وأكثر فريق أخد البطولات تكون المسئولية كبيرة جدا ولو مش هتعرف تشتغل تحت كمية الضغوطات اللى هتكون عليك يبقى متجيش تتدربه".

وأكد المدرب الجنوب أفريقى أن "قلبه توقف" من كرة أحمد سيد زيزو التي ارتطمت بالقالم في المباراة، وقال موسيمانى : "كلمة الملك كبيرة جدا عليا وجئت النادى الأهلى من أجل التتويج بالأميرة الأفريقية والآن الحلم تحقق، ومباريات الأهلى والزمالك تُكسب ولا تلعب".

وأضاف موسيمانى: "قلبى توقف من كرة زيزو اللى جت في القائم، وشيكابالا سجل هدفا عالميا منح الزمالك التفوق في وسط الملعب، وقلت للاعبين لازم نضغط على وسط الزمالك حتى يفقدوا السيطرة وعدم اللعب باريحية، وقفشة سجل هدف البطولة الذى يتدرب عليه والزمالك قدم مباراة كبيرة وباتشيكو تعامل مع المباراة بشكل رائعة".

وتابع مدرب الأهلى: أشكر محمود الخطيب الذي أتاح لى الفرصة لتدريب الأهلى، وكنت أفكر في جلب له هدية في عيد ميلاده، وأشكر الجماهير الأهلاوية التي احتضنتنى واللى لسه مشفتهاش بسبب كورونا، وأشكر رئيس نادى صن داونز الذى وافق على تركى".

وأوضح موسيمانى: "الحلم تحقق وأمامنا كأس مصر والسوبر الأفريقي والمصرى وعلينا القتال من أجله وأوعد الجماهير بها والتي لم أراهم حتى الآن بسبب كورونا ولكن سنراهم قريبا".