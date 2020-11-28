الشناوي: كان لدينا رغبة في الفوز ..ولن تكون البطولة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وجه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء بأنهم نجحوا في الوفاء بوعدهم بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أنها لن تكون البطولة الأخيرة التي يحققها النادي.

وتوج النادي الأهلي بالبطولة التاسعة في تاريخه بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما هزم غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "أشكر الإدارة والجمهور والجهاز الفني، تعبنا كثيراً خلال الفترة الماضية ولا أعرف كيف أوصف فرحتي لأنها لا توصف، ولا أصدق حتى الآن أننا توجنا بالبطولة من فرحتي".

وأضاف حارس الأهلي: "وأنا في الملعب كان لدي يقين بأننا سنتوج بالبطولة لأنني رأيت اللاعبين خلال الأسبوع الماضي خائفين ولديهم رغبة في الفوز بالمباراة وتحدثوا معي بأنهم يريدون تحقيق البطولة، وكان لدينا قلق في البداية وهذا بسبب أننا نريد تحقيق البطولة بسبب العهد الذي وعدناه للجماهير في مباراة صنداونز".

وتابع الشناوي: "الحمد لله أوفينا بهذا الوعد، ووعدنا مؤمن زكريا أنه سيُهدي لنا الكأس، وكان لدينا ضغط كبير ولكن أشكر اللاعبين لكونهم على قدر المسؤولية، موسيماني سهَل علينا الأمور، لأنه كان يعلم قيمة النادي الأهلي وجمهوره، وأبارك للجمهور وأقول لهم أنها لن تكون البطولة الأخيرة".

وأكمل حارس الأهلي: "بين شوطي المباراة تحدثت مع اللاعبين، وقلت لهم أنه يجب علينا التركيز على الـ45 دقيقة المتبقية وتحقيق الفوز، واللاعبين قريبين من بعض وأتحدث مع الجميع ونسمع لبعضنا البعض والأمور تسير بشكل جيد بيننا".

واختتم الشناوي تصريحاته: "موسيماني عندما أتى لتدريب الفريق تحدث معنا عن قيمة النادي وبطولاته وطلب منا أن نكون قريبين من بعضنا البعض، واللاعبين كانوا يحتاجون لهذا الحديث حتى نصدقه ونؤمن به".