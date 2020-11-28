"موسيماني يقوده للمجد".. كيف علقت صحف جنوب أفريقيا بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سلطت الصحف الجنوب أفريقية الضوء على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الذي حققه على حساب الغريم التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم مساء أمس الجمعة، على ملعب "استاد القاهرة".

وأصبح الأهلي منفردًا على قمة أكثر الأندية الأفريقية تتويجًا باللقب بواقع تسع بطولات، في المقابل توقف رصيد الزمالك عند خمسة ألقاب ليظل متساويًا مع مازيمبي الكونغولي.

وحقق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لقبه الثاني في تاريخه كمدرب، بعدما حقق لقبه الأول على الزمالك في عام 2016 أثناء قيادته لفريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما جاء في صحف جنوب أفريقيا بعد تتويج الأهلي باللقب الأفريقي:

"اللقب الثاني"

قالت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز مع صنداونز على حساب الزمالك في نسخة 2016.

وأشارت الصحيفة، إلى أن موسيماني أصبح المدير الفني الأجنبي الثاني في تاريخ الأهلي ليتوج باللقب القاري بعد البرتغالي مانويل جوزيه والذي حقق في أربع مناسبات.

"بيتسو يقود الأهلي للمجد"

قالت صحيفة "The Citizen" الجنوب أفريقية، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني نجح في قيادة فريقه الأهلي إلى المجد عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي الأحمر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن موسيماني أصبح المدير الفني الثالث الذي ينجح في التتويج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا مع فريقين مختلفين بعد الأرجنتيني أوسكار فولون والمصري محمود الجوهري.

"موسيماني يصنع التاريخ"

عنونت صحيفة "سبورت 24" الجنوب أفريقية، قائلة أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، نجح في صناعة التاريخ، بعد تتويجه بثاني بطولاته كمدرب لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

"بيتسو يقود الأهلي للقبه التاسع"

قالت صحيفة "سوبر سبورت" الجنوب أفريقية، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، نجح في قيادة القلعة الحمراء للتتويج باللقب التاسع في تاريخه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفوز يعود الفضل فيه إلى هدف محمد مجدي "أفشة" الرائع، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق فقط، ليهزم الأهلي غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1.