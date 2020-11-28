"صلاح يقود الهجوم".. تعرف على التشكيل المتوقع لليفربول لمباراة برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يعود نادي ليفربول الإنجليزي إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى هزيمة على يد أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

ويحل الريدز ضيفاً ثقيلاً على نظيره برايتون، في الساعة الثانية والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقاسم ليفربول صدارة بريميرليج مع توتنهام هوتسبر، برصيد 20 نقطة، بينما يقع فريق برايتون في المركز 16 برصيد 9 نقاط.

واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة برايتون، والذي يشهد تواجد النجم المصري الدولي محمد صلاح، بعد عودته للمشاركة بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونستعرض لكم تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة برايتون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: نيكو ويليامس - جويل ماتيب - فابينيو - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - ديوجو جوتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.