تشكيل المقاولون المتوقع أمام سولار الجيبوتي

يستعد المقاولون العرب لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، عصر اليوم السبت، ضمن ذهاب دور الـ٦٤ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يدرس عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه ومن المتوقع أن يدفع بـ:
في حراسة المرمى: محمود أبو السعود
في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا، أحمد عبد العزيز
في الوسط: أحمد داوودا، محمد مجلي، أحمد الشيمي
في الهجوم: عبد الله ياسين، سيف الدين الجزيري ، محمد عصام
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