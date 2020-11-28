تشكيل النصرالسعودي المتوقع لقمة الهلال

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على حساب نظيره فريق الهلال مساء اليوم السبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودية والتي تلعب بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كرونا المستجد .

تنطلق مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،

فيما تكون مباراة ليفربول وبرايتون في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

بينما تكون مبراة ليفربول ضد برايتون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي .

من المتوقع أن يكون تشكيل النصر كالتالي..

حراسة المرمى :براد جونز.

خط الدفاع : سلطان الغنام، عبدالاله العمري، مايكون بيريرا،

كيم سو

. خط الوسط : عبدالمجيد الصليهم، بيتروس ماتيوس، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم : مارتينيز، ايمن يحيي، خالد الغنام.

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وتذاع مباراة الهلال والنصر بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت المصرية بتعليق بلال علام، بينما تذاع عبر قناة الرياضية السعودية 2 و 1 بتعليق فارس عوض، في حين تذاع عبر قناة دبي الرياضية 1 بتعليق عبدالله السعدي .