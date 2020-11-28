جوميز يقود تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام النصر

يستضف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق النصر مساء اليوم السبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودية والتي تلعب بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كرونا المستجد . تنطلق مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تكون مباراة ليفربول وبرايتون في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما تكون مبراة ليفربول ضد برايتون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي . من المتوقع أن يكون تشكيل الهلال السعودى للمباراة كالتالى.. حراسة المرمى :حبيب الوطيان خط الدفاع : محمد البريك، جانج هيون سو، علي آل البليهي، ياسر الشهرني. جانج هيون سو، علي آل البليهي، ياسر الشهرني. خط الوسط : جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو، لوسيانو فيتو. خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز وتذاع مباراة الهلال والنصر بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت المصرية بتعليق بلال علام، بينما تذاع عبر قناة الرياضية السعودية 2 و 1 بتعليق فارس عوض، في حين تذاع عبر قناة دبي الرياضية 1 بتعليق عبدالله السعدي .

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