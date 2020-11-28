اليوم قمة عربية بين الهلال والنصر.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

يستضف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق النصر مساء اليوم السبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودية مشاهدة بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كرونا المستجد. موعد مباراة الهلال والنصر تنطلق مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً القاهرة ، فيما تكون مباراة ليفربول وبرايتون في تمام الساعة الثامنة مساء الثامنة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، بينما تكون مبراة ليفربول ضد برايتون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر إلا ربع مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. تذاع مباراة الهلال والنصر بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت المصرية بتعليق بلال علام ، بينما تذاع عبر قناة الرياضية السعودية 2 و 1 بتعليق فارس عوض ، في حين تذاع عبر قناة دبي الرياضية 1 بتعليق عبدالله السعدي.

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