شكرا لقرائتكم كهربا: الحمد لله حلمى أتحقق وأخذنا أغلى بطولة فى حياتى.. أنا الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى احتفالاته بعد التتويج باللقب الأول فى تاريخه والتاسع للقلعة الحمراء فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونشر كهربا صورته مع كأس دورى أبطال أفريقيا وصورة من خلال تواجده بقطاع الناشئين فى الأهلى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك وعلق قائلاً "انا الأهلى اللى كان والحاضر.. الحمد لله حلمى اتحقق واخذنا أغلى بطولة فى حياتى ..ده اليوم اللى سعيت له وبذلت كل ما بوسعى حتى اعود إلى بيتى..هنا طفولتى هنا كبرت ومن اجله حاربت..مبروك لاعظم جمهور فى الكون الثالثة شمال حياتى كلها".

واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقى بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا .

تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى فى الدقيقة الخامسة، وتعادل شيكابالا للزمالك فى الدقيقة 33، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .

تشكيل الأهلي



ويضم التشكيل الرسمى للأهلى كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجايى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة ومروان محسن، ويأتى على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى ورامى ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجى ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك



فيما يضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقى – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفى محمد.