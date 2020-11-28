شكرا لقرائتكم قبل ضربة البداية بالكونفدراالية.. تعرف على التاريخ الإفريقي للمقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتبر المقاولون العرب أحد الأندية العريقة فى الكرة المصرية، والتى اكتسبت شعبية داخل وخارج مصر منذ نشأته، حيث استطاع المقاولون أن يثبت أقدامه بين الكبار فى وقت كانت فيه المنافسة على أشدها، ولم يكتف ذئاب الجبل بالظهور المشرف بل حصدوا الألقاب وصنعوا الأمجاد فى الكرة المصرية، واستحوذوا على ثلاثة ألقاب قارية وضعتهم فى المركز الثالث بعد الأهلى والزمالك كأكثر الأندية المصرية التى توجت بالألقاب القارية.

ويملك ذئاب الجبل 3 ألقاب فى كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أعوام 1982 و1983 و1996، وشارك المقاولون العرب فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والكونفيدرالية والسوبر الأفريقى، ولم يظهر فى دورى الأبطال.

وتواجد ذئاب الجبل فى كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 6 مرات، ولعب 50 مباراة، حقق 25 فوزًا و17 خسارة و8 تعادلات.

كما شارك فى الكونفيدرالية مرة وحيدة، ولعب فيها 12 مباراة بواقع 5 انتصارات ومثلها هزائم، والتعادل فى مباراتين.

ولعب السوبر الأفريقى مرة وحيدة فى 1997، وتعادل أمام الزمالك قبل الخسارة بركلات الترجيح.

وعلى مدار المشاركات الأفريقية للمقاولون العرب، لعب 63 مباراة بواقع 30 فوزًا و23 خسارة والتعادل 10 مرات، وسجل 92 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.

ويتصدر ناصر محمد علي قائمة هدافى المقاولون العرب فى بطولات أفريقيا برصيد 15 هدفًا، يليه نبيل إبراهيم (9 أهداف) وحمدى نوح (8 أهداف).

ويستعد ذئاب الجبل للعودة من جديد إلى المشاركة فى بطولات الكاف، بعد موسم استثنائى قدمه الذئاب مع عماد النحاس مدرب الفريق، ليعود بعد غياب دام لـ 15 عام، ويشارك فى كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى منذ عام 2005 حيث المشاركة الأخيرة، ويطمح ذئاب الجبل إلى استعادة الأمجاد وتقديم الفنون الكروية المصرية عندما يلتقى بمنافسه أرتا سولار بطل جيبوتى فى دور الـ 64 بكأس الكونفدرالية فى تمام الرابعة عصر اليوم السبت.