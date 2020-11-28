شكرا لقرائتكم وسع للبطل.. تركى آل الشيخ يهدى أغنية جديدة لجمهور الأهلى بعد التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتتويج الأهلى بالنهائى الأفريقى أمام الزمالك من خلال أغنية جديدة "وسع للبطل" إهداءً منه لجمهور الأهلى. وشارك تركي آل الشيخ مقطع فيديو الأغنية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا، إهداء إلى جمهور الأهلى الحبيب.وجاءت كلمات المقطع الأول من الأغنية "نادى القرن رقم واحد فى العالم أجمع، جماهير تخلى الملعب يولع، أسياد أفريقيا ولينا فى كل مكان علامات.. روح الفانلة دى سر الإنجازات.. الكل كوم والأهلى كوم.. الأهلى دا نادى النجوم دايما فى قلبى وعلمه فى ايدى.. الأهلى نادى القرن مش أى نادى"..يذكر أن الأهلى قد تأهل رسميا إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة في ‏تاريخه، بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة ‏الدولي، وتتويجه رسميا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.‏

كانت هذه تفاصيل خبر وسع للبطل.. تركى آل الشيخ يهدى أغنية جديدة لجمهور الأهلى بعد التاسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.