شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تعقد مؤتمر صحفي اليوم لاعلان ضوابط الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا بمقر اتحاد الكرة اليوم السبت، لإعلان ضوابط الدورى الجديد ولائحة لجنة المسابقات المعدلة التى سيتم تطبيقها فى الدورى، والتى تتضمن عدم تأجيل أى مباريات إلا فى حالة الظروف القهرية، بجانب الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى حالة تعرض مسابقة الدورى لأى ظروف تعيق استمرارها، على أن يوقع مندوبو الأندية على اللائحة الجديدة منعا لطلب أى استثناءات فى الدورى الجديد.

وأكد مازن مرزوق أنه سيجتمع بالأندية اليوم بمقر الجبلاية لمناقشة ووضع ضوابط الموسم الجديد وكذلك وضع مواعيد وملاعب المباريات للموسم الكروي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، وأوضح مرزوق أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصرى الممتاز التى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل سيتم إقامتها على دورين بعد رفض الأندية مقترح اتحاد الكرة بإقامة الدورى من دور واحد ثم إقامة تصفيات لتحديد البطل ليتم فى النهاية الاتفاق على إقامة البطولة على دورين.

وقال رئيس لجنة المسابقات "مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، لن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.وأضاف مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.