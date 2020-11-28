شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال إفريقيا.. الأهلي يحسم قمة القرن بفوزه على الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة النهائية من لدوري أبطال إفريقيا، والتي جمعتهما على استاد القاهرة، ليحقق لقبه الإفريقي التاسع.

ودخل المارد الأحمر المباراة في ظروف استثنائية، حيث شهدت غياب أليو ديانج، ووليد سليمان، وصالح جمعة، بعد إصابتهم بفيروس كورونا. وأحرز الهدف الأول عمرو السولية في الدقيقة السادسة من المباراة، وتعادل الزمالك في الدقيقة 31 بهدف شيكابالا، بينما أحرز محمد مجدي قفشه الهدف الثاني في الدقيقة 87 من المباراة، ليحسم المارد الأحمر المباراة ويظفر بلقبه التاسع ويتربع على عرش إفريقيا.

يُعدّ هذا اللقاء هو الأول بين الفريقين في نهائي بطولة إفريقية منذ 26 عاماً. وكان آخر لقاء قاريّ جمع بينهما هو كأس السوبر الإفريقي الذي أقيم عام 1994 في جنوب إفريقيا، وفاز فيه فريق الزمالك بهدف نظيف سجله أيمن منصور في مرمى أحمد شوبير. ووصل الأهلي إلى نهائي أبطال إفريقيا 13 مرة، تُوّج في ثمانية منها، كان آخرها عام 2013. وبهذا يتصدر الأهلي قائمة الأندية التي أحرزت هذه البطولة.