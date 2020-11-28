أثناء رفع الكأس الإفريقى.. مؤمن زكريا ينشر صورة للخطيب وهو يقبل رأسه

نشر مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى، صورة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وهو يرفع الكأس وبجواره محمد الشناوى ومحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى.

ويظهر فى الصورة الكابتن محمود الخطيب وهو يقبل على رأس مؤمن ويمسكان بكأس دورى أبطال إفريقيا.

ورفع لاعب الأهلى مؤمن زكريا كأس دورى أبطال إفريقيا، مشاركا فى تتويج الأهلى بالبطولة، للمرة التاسعة فى تاريخه، بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف، المباراة التى انتهت أمس على ستاد القاهرة الدولى. حسبما نشر موقع "مبتدأ".

وكان الأهلى قد حقق الفوز بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، بعد تغلبه على نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينها مساء الجمعة على استاد القاهرة.

وحصد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك بنهائي القرن، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة، ليضيف المارد الأحمر لقبا قاريا جديدا لخزينته، ويحصد لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه.

تقدم الأهلي مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بينما تقدم المارد الأحمر مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة.

وغاب عن صفوف النادي الأهلي محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وليد سليمان، صالح جمعة وأليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك محمد عبدالشافي للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، عبدالله جمعة، يوسف أوباما ومحمود النش للإصابة بفيروس كورونا.

ووصلت ألقاب الأهلي إلى 139، مقسمة بين 42 لقب دوري ممتاز، و36 بطولة كأس مصر، و11 بطولة سوبر مصري، و17 بطولة دوري منطقة القاهرة، وسبع بطولات كأس السلطان حسين، وبطولة كأس الاتحاد المصري لكرة القدم، أما البطولات القارية أصبحت 9 بطولات دوري أبطال إفريقيا، وبطولة كونفدرالية، و4 بطولات كأس الكؤوس الإفريقية، و6 بطولات كأس السوبر الإفريقي، وبطولة الأفروآسيوية، و4 بطولات كأس أبطال العرب بمجموع 21 لقبًا قاريًا.