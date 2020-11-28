جماهير الأهلي تحتفل بدوري أفريقيا أمام مقر الزمالك.. وسيارات شرطة تتأهب أمام بوابات الفارس الأبيض

احتفلت جماهير الأهلي بفوز ناديها ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام مقر نادي الزمالك بشارع جامعة الدول العربية.

وبعد تواجد بعض الجمهور حضرت سيارة للشرطة أمام مقر نادي الزمالك في الكورنيش، عقب انتهاء فوز الأهلي على نادي الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وصعد الأهلي لنهائيات كأس العالم للأندية مرة أخرى، كما يلتقي نظيره نهضة بركان المغربي، الذي حصد لقب الكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز، وحال التتويج بالسوبر الأفريقي سيحصد الفريق الفائز 200 ألف دولار، أي ما يعادل 3 ملايين جنيه.

وكان الأهلي تقدم مبكرا عن طريق عمرو السولية بكرة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة.

يذكر أن المارد الأحمر حصد اللقب للمرة التاسعة بعد أن حصد لقب البطولة أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، ونسخة الموسم الحالي 2019-2020.

واستطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك، بعد الفوز في المباراة النهائية التي أقيمت بين القطبين على ستاد القاهرة بنتيجة 2-1.

وكرس "موسيماني" عقدته الأزلية أمام الزمالك، وذلك بعد قهره للأبيض في نهائي نسخة دوري أبطال أفريقيا خلال موسم 2015 - 2016، حينما كان يقود صن داونز، وفاز الفريق الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وتواجد الأهلي من قبل في 8 نهائيات عربية عربية، حسم منها 5 ألقاب، وتمكن 8 مدربين عرب من حسم اللقب، بينما قاد 6 مدربين أجانب أنديتهم العربية لحسم نهائي دوري الأبطال عندما يكون طرفاها ناديين عربيين.