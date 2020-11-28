شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى يوجه رسالة لإدارة الزمالك ويطالب اللاعبين بالاقتداء بـ ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عمرو زكى نجم نادى الزمالك السابق، اندهاشه من عدم الرجوع لتقنية الفار فى مباراة الزمالك والأهلى، والتى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف ليتوج الأهلى باللقب التاسع فى تاريخه.

وكتب عمرو زكى عبر حسابه الشخصى على تويتر"شايف إن لاعيبة الزمالك لعبوا وأدوا اللى عليهم فى ظل ظروف الغيابات وعدم وجود بدائل قوية تساعدك فى المباراة، لكن ما هو سر عدم استخدام حكم الفيديو فى لقطات الزمالك المثيرة للجدل!! عموما أتمنى من الإدارة دعم هذا الفريق لأنه ليس من السهل الوصول إلى نهائى أفريقيا مرتين ورا بعض.

وأضاف البلدوزر: "هام لإدارة ولاعبى الزمالك .. نتعلم من ليفربول.. خسر نهائى الشامبيونز من ريال مدريد بعد موسم أسطورى وكان الأفضل لكن لم ينصفه الحظ ولكنه عاد فى الموسم اللى بعده بعد الحفاظ على قوام الفريق وحقق البطولة... طول ما وراكم جمهور عظيم زى جمهور الزمالك...لا تفقدوا الأمل أبدا".



عمرو زكى

واختتم: "أوعوا تخلوا الإعلام يهمد فيكوا والفرقة دى تتفكك.. مش محتاجين غير صفقات محدودة فى مراكز معينة والصفقات الأهم هى الحفاظ على قوام الفريق الحالى".



عمرو زكى

فى سياق متصل انتقد الإعلامي خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، مستوى التحكيم الذى شهده نهائى أفريقيا بين الأهلي والزمالك وعلق الغندور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، عقب اللقاء، موضحا أن الحكم الجزائرى مصطفى غربال تحامل على فريقه فى لقاء الأهلى، بنهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتابع نجم الزمالك الأسبق: "الحكم تغاضى عن ضربة جزاء للزمالك، بعد سقوط أشرف بن شرقى فى منطقة الجزاء، ورفض الذهاب لتقنية الفيديو، لمراجعة اللعبة، وهو قرار مصيرى وحاسم".

وأضاف: "للأسف اللقاء النهائى شهد حضورا جماهيريا للأهلى فقط، رغم إعلان الاتحاد الأفريقى إقامة اللقاء دون حضور الجماهير؛ بسبب كورونا، لكن حضر ما يقرب من 300 فرد أهلاوى فقط".

وأشار إلى أن الزمالك خسر الرهان؛ بسبب المشاكل التي عاشها، وضعف إدارة اللقاء من البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني، مؤكدا أن محمد أبو جبل، حارس الزمالك، ظهر بشكل أقل من المتوقع.

ويعد الأهلى، النادى العربى الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، برصيد 6 مرات، والتى كان آخرها فى المغرب عام 2013.