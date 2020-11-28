أيمن أشرف يواصل احتفالاته بالأميرة الأفريقية: صباح الخير التاسعة فى الجزيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى احتفالاته بحصد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخ الأهلى، وذلك عقب الفوز على الزمالك فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، ليسترد الأهلى الأميرة الأفريقية التاسعة بعد 7 سنوات من الغياب عن دولاب البطولات الأحمر، ونشر أشرف صوراً من احتفاله بالتتويج الأفريقى وعلق عليها "صباح الخير على الأهلى.. التاسعة فى الجزيرة".



ايمن اشرف

واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا .

تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى في الدقيقة الخامسة ، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33 ، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .

تشكيل الأهلي

ضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – إسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفي محمد.