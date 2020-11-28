شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد الثعلب الكبير حمادة إمام أسطورة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر، اليوم السبت، ذكرى ميلاد الراحل حمادة إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق المولود فى 28 نوفمبر 1942، وهو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى فترة الثلاثينيات ووالد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

انضم حمادة إمام إلى ناشئى الزمالك فى عام 1957، وقد حدث ذلك حينما شاهده على شرف وقرر ضمه للنادى، وقد كان يلعب لمختلف فئات الشباب فى النادى وهو فى سن صغيرة نظراً لموهبته الكبيرة.

وكان حمادة إمام أول لاعب فى مصر يتم إنشاء رابطة جماهيرية باسمه، وقد دخل النجم الكبير كلية الحربية عام 1963 وتخرج فيها ضابطاً وترقى حتى وصل إلى رتبة العميد.

ساهم الثعلب الكبير حمادة إمام فى فوز الزمالك ببطولة الكأس أربعة أعوام متتالية وثلاث بطولات للدورى أعوام (1960- 1964- 1965).

لقب حمادة إمام بالثعلب، صانع الشعبية البيضاء، محمد الخامس، ولم يحصل أسطورة الزمالك على إنذار أو طرد طوال مسيرته الكروية، اعتزل الكرة عام 1974.

تعتبر أشهر مباريات حمادة إمام فى تاريخه، تلك التى لعبها ضد وست هام يونايتد الإنجليزى فى 1966، حيث تألق ضد بوبى مور وجيف هيرست وتريفور بروكينج وغيرهم من نجوم المنتخب الإنجليزى فى ذلك الوقت ليسجل ثلاثة أهداف من أصل 5 سجلها الزمالك فى ذلك الوقت.

من الأهداف التى لا تنسى فى حياة الثعلب الكبير الثنائية، التى سجلها فى مرمى عصام عبد المنعم حارس الأهلى ورئيس اتحاد الكرة الأسبق بنهائى الدورى عام 1965.

اعتزل حمادة إمام عام 1974 واتجه بعدها للإدارة، حيث عمل مديراً للكرة فى الزمالك، وتدرج فى العمل الإدارى حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الجبلاية فى مجلس اللواء الدهشورى حرب.

وبعد اعتزاله اتجه إمام أيضاً للتعليق الكروى، حيث أصبح واحداً من أفضل وأشهر المعلقين فى الوطن العربى على مر التاريخ.