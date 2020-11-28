شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية نسخة ٢٠٢١ للمرة السادسة في تاريخه اثر تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب غريمه التقليدي الزمالك والفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للمسابقة.

ويقضي نظام كأس العالم للأندية بمواجهة بطل أفريقيا بالفائز من مواجهتي بطل اسيا أمام بطل أمريكا الشمالية، أو بالفائز من مواجهتي منظم البطولة ببزل الاوقيانوس.

ويلتقي الدحيل القطري منظم البطولة بفريق اوكلاند سيتي النيوزلندي بطل الأوقيانوس في الاول من فبراير المقبل في المباراة الافتتاحية لمونديال الاندية، وتحسم القرعة منافس الأعلي إما من الفائز من المواجهة سالف الذكر أو من مباراة بطلي آسيا وأمريكا الشمالية.

بقى أن نذكر أن أفضل نتائج الأهلي في كأس العالم للأندية كانت بالحصول على البرونزية في نسخة ٢٠٠٦.

وتقام النسخة المقبلة من كاس العالم للاندية في الدوحة في الفترة من ١ إلى ١١ من فبراير من العام المقبل ٢٠٢١.