شكرا لقرائتكم اجتماع لعمومية اتحاد الكرة لحسم موقفها من لائحة الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعات الليلة بأحد فنادق مصر الجديدة استعدادا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية غدا الأحد ، من أجل اتخاذ موقف موحد تجاه اللائحة الجديدة واتفق أغلب الاندية علي رفض اللاءحة بالكامل بسبب تقليص الجمعية العمومية وكذلك شروط الترشح للانتخابات وبند الـ٨ سنوات وتطبيقه بشكل تصاعدي .

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور الاجتماع غدا ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، فى تمام الحادية عشر صباح غد الأحد وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يقام الاجتماع فى اليوم التالى الاثنين 30 نوفمبر.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أجرى العديد من التعديلات على لائحة النظام الأساسى مثل انتخاب نائب رئيس الاتحاد، وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، وتطبيق بند الـ8 سنوات على المنصب، بجانب تطبيق بند تضارب المصالح.

ورفضت اللجنة الخماسية إرسال التفويضات عبر البريد الإلكترونى "الإيميل" أو الفاكس، وأرسلت اللجنة الخماسية خطابات إلى 96 ناديا لإخطارهم بموعد الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، ومن ثم موعد الانتخابات.