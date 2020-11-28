لحظة بكاء وانهيار شيكابالا عقب الخسارة.. ولاعبو الأهلي يحاولون تهدئته

دخل محمود عبدالرازق شيكابالا ولاعبيو الزمالك في نوبة من البكاء بعد خسارة اللقب الأفريقي أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وحاول لاعبو الأهلي تهدئة شيكابالا قبل أن يقرر الخروج من الملعب. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020، لينجح في حصد اللقب التاسع في تاريخه.

تقدم الأهلي مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 86.