"وحدنا نقوم بالقليل لكن معًا نقوم بالأكثر".. بعد تتويج فريقه بلقب أفريقيا.. موسيماني يغرد

بعد تتويج فريقه بلقب أفريقيا على حساب الزمالك، أطلق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تغريدة.

وكتب "موسيماني" عبر حسابه بتويتر: "وحدنا قد نقوم بالقليل لكن معا نقوم بالأكثر، شكرا للخطيب ومجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والجماهير وعائلتي وجنوب أفريقيا، وقبلهم الله على هذا اللقب". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وواصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، تكريس عقدته الأزلية أمام الزمالك، وذلك بعد نجاحه في قيادة العملاق الأحمر للتتويج بالنجمة التاسعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك، عقب تحقيق الفريق الأهلاوي الفوز بنتيجة 2-1، على ستاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة الأفريقية الكبيرة.

وواجه موسيماني الزمالك إلى الآن في 5 مناسبات، منها 4 حينما كان مدربا لنادي صن دوانز الجنوب أفريقي، حيث فاز المدرب الجنوب أفريقي حتى الآن على الأبيض في 4 مواجهات وخسر لقاء وحيدا، وتوج على حساب الزمالك بلقب دوري الأبطال عام 2016 مع صن دوانز.

وواجه بيتسو موسيماني الفريق الأبيض أثناء قيادته لفريق ماميلودي صنداونز، وكانت المرة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2015 - 2016، ونجح بطل جنوب أفريقيا في تحقيق الفوز في المباراتين الأولى بنتيجة 2/1، والثانية بنتيجة 1/0.

فيما كانت المرة الثالثة في نهائي نسخة دوري أبطال أفريقيا خلال موسم 2015 - 2016، وفاز الفريق الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، بينما خسر في المواجهة الرابعة التي جمعتهما في مباراة الإياب بهدف دون رد، ليتوج في النهاية بالأميرة السمراء.