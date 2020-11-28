شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات لأعضاء عمومية الجبلاية قبل اجتماع الغد.. واتجاه لرفض اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعات الليلة بأحد فنادق مصر الجديدة استعدادا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية غدا الأحد، من أجل اتخاذ موقف موحد تجاه اللائحة الجديدة واتفق أغلب الاندية علي رفض اللائحة بالكامل بسبب تقليص الجمعية العمومية، وكذلك شروط الترشح للانتخابات وبند الـ8 سنوات وتطبيقه بشكل تصاعدى.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور الاجتماع غدا ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، فى تمام الحادية عشرة صباح غد الأحد، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يقام الاجتماع فى اليوم التالى الاثنين 30 نوفمبر.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أجرى العديد من التعديلات على لائحة النظام الأساسى مثل انتخاب نائب رئيس الاتحاد، وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، وتطبيق بند الـ8 سنوات على المنصب، بجانب تطبيق بند تضارب المصالح.

ورفضت اللجنة الخماسية إرسال التفويضات عبر البريد الإلكترونى "الإيميل" أو الفاكس، وأرسلت اللجنة الخماسية خطابات إلى 96 ناديا لإخطارهم بموعد الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، ومن ثم موعد الانتخابات.