شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف القمة ويبدأ التفكير فى مباراة الاتحاد بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، ملف مباراة الزمالك التى أُقيمت أمس، الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبدأ الجهاز الفنى فتح ملف مباراة الاتحاد السكندرى المُقرر لها الثلاثاء المقبل فى نصف نهائى كأس مصر، وطالب موسيمانى لاعبيه بإغلاق ملف مباراة القمة وشدد لهم على ضرورة التفكير فى كل خطوة ومباراة على حدة.

من ناحية أخرى، يكثف مسئولو إميان الفرنسى من مفاوضاتهم لضم السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى لضمه خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، ويعد نادى أميان أحد أندية الدرجة الثانية فى الدورى الفرنسي.

ويرغب بادجى فى العودة مجددًا للعب فى أوروبا مفضلاً ذلك على الانتقال لأحد الأندية المصرية على سبيل الإعارة، خاصة بعد دخول أكثر من نادٍ محلى فى مفاوضات لضمه وعلى رأسها الاتحاد السكندري، ويبحث النادى الأهلى عن أفضل العروض التى يمكن من خلالها انتقال المهاجم أليو بادجى من الأندية الأوروبية خاصة أن خزينة النادى تكبدت الكثير من الأموال تزيد على مليونى ونصف المليون دولار مقابل التعاقد معه.

ودخلت العلاقة بين أليو بادجى وبيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لطريق مسدود بسبب المشادة التى حدثت بين الثنائى خلال مباراة صن داونز ضد الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا والتى رصدتها وسائل الاعلام وقتها بالإضافة إلى إصرار المدير الفنى على عدم الحاجة إلى اللاعب نتيجة عدم قناعته بقدرات المهاجم التكتيكية والتى ساهمت فى قرار رحيله المبكر.