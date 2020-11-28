جماهير الشرقية تحتفل بفوز الأهلى بدورى أبطال أفريقيا

سادت الفرحة شوارع مدن وقرى محافظة الشرقية ،وخاصة مركز الحسينية الذى يجمع عدد كبير من جمهور الأهلى ،وذلك عقب تحقيق الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي علي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحسم تأهله رسميا عن قارة إفريقيا للمشاركة ‏في كأس العالم للأندية.‏

وعاد الأهلي للتربع على عرش إفريقيا وتوج

بلقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي منذ ‏عام 2013.‏وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن