شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: عدالة الكرة منحتنا الانتقام من الزمالك والوداد وصن داونز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عدالة كرة القدم منحت الفريق الاحمر فرصة للانتقام من منافسيه والثأر منهم.
وأوضح خلال تصريحات عبر قناة النادي الأهلي:«فزنا على الوداد المغربي الذي توج على حسابنا بالقب الأفريقي قبل ٣ أعوام، كذلك صن داونز الذي أطاح بنا في النسخة الماضية، وأخيرا عانقنا الكاس على حساب الزمالك».
وانهى تصريحاته مؤكدا ان الاهلي كان حاضرا في النهائي الأفريقي ٣ مرات في خر ٤ سنوات وعلى الرغم من ذلك انتقده الكثيرون.
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