شكرا لقرائتكم خبر عن محلل أداء الأهلي يعتدي على حارس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتبك أحمد سليمان، محلل أداء فريق الكرة بالنادي الأهلي مع الحارس الشاب بصفوف الزمالك محمد صبحي، عقب اطلاق صافرة نهاية مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا. ووقع الاشتباك عقب قيام محلل أداء الأهلي بالاحتفال باللقب بجانب دكة بدلاء الزمالك ومحاولة اثارة بعض من نجوم الفريق الابيض مما ادى إلى اشتباك عنيف وتعدي محلل الأهلي على صبحي. وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف بملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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