كاسونجو مهدد بالإيقاف أفريقياً عقب التعدي على مهاجم الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات الكونغولي كابونجو كاسونجو،مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، مهددا بالإيقاف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وتعدى كاسونجو بالضرب على السنغالي أليو بادچي مهاجم الأهلي عقب اطلاق صافرة نهاية مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا. وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف بملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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