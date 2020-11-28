وليد سليمان: ثنائية السولية وأفشة في نهائي القرن مكافأة ربانية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد سليمان، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن هدفي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة مكافأة ربانية من السماء لتكليل جهودهما خلال الفترة الأخيرة. وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بهدفي السولية وأفشة. وأضاف سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر:«الأهلي بمن حضر، واللاعبون عوضوا الغيابات عن المباراة وقدموا مباراة رجولية». وطمأن سليمان جماهير الأهلي على سلامته بعد اصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى تحسن حالته الصحية. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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