شكرا لقرائتكم خبر عن موسمياني عاشر مدرب يعانق الألقاب الأفريقية مع الأهلي.. تعرف على القائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، فريقه للظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020 عقب التفوق على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية للمسابقة.

موسيماني بات ثالث مدرب في تاريخ أبطال أفريقيا يحقق اللقب مع فريقين مختلفين بعد كل من الجوهري والأرجنتيني فيلوني.

وبات موسيماني هو عاشر مدرب يحقق لقباً قارياً مع الأهلي عبر تاريخ مشاركات النادي الأحمر في أفريقيا.

ويعتبر محمود الجوهري هو أول مدير فني يحقق لقباً قارياً مع الأهلي، وذلك بحصد لقب دوري الأبطال عام 1982، قبل أن يعود ويحقق لقب أبطال الكؤوس في 1985.

ويعتبر البرتغالي مانويل جوزيه هو الأكثر تحقيقاً للألقاب القارية مع الأهلي، حيث ظفر بـ 8 ألقاب هي 4 لدوري الأبطال في2001 و2005 و2006 و2008 والسوبر في 2002 و2006 و2007 و2009.

كما عانق كل من الانجليزي الان هاريس لقب أبطال الكؤوس في 1993، ومن قبله محمود السايس في 1984 وطه إسماعيل في 1986 بالبطولة نفسها.

الأهلي كان على موعد مع تتويجين أفريقين مع الوطني أنور سلامة، وذلك من خلال دوري الأبطال 1987 والافرواسيوي في 1988.

وقاد حسام البدري الأهلي للقبي دوري الأبطال 2012 والسوبر في 2013، كذلك محمد يوسف لقبين بواقع واحد لدوري الأبطال 2013 والسوبر في 2014.

الإسباني جاريدو حقق لقباً أفريقياً وحيداً مع الأهلي كان في 2014 بحصد الكونفدرالية.

وأخيراً عاد الأهلي لمنصة التتويج بدوري الأبطال بقيادة موسيماني الذي أصبح المدرب العاشر الذي يحقق لقباً قارياً مع النادي الأحمر.