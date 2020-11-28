شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» في تصريحات تلفزيونية: قلت للاعبين بين الشوطين لا نلعب بشكل جيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكر مدرب نادي الأهلى بيتسو موسيماني، في تصريحات تلفزيونية، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على ثقته في جلب مدرب أفريقي للأهلى.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «استاد أفريقيا» على قناة أون تايم سبورت: «الحلم تحقق وأمامنا كأس مصر والسوبر الأفريقي والمصرى وعلينا القتال من أجله وأعد الجماهير بها والتي لم أراهم حتى الآن بسبب كورونا ولكن سنراهم قريبا».

وذكر موسيماني أن قلبه «توقف خلال فرصة حسين الشحات التي اصطدمت بالقائم وهو منفرد بالمرمى».

وحول أداء الزمالك قائلا موسيماني:«هدف شيكابالا رائع والزمالك كان الأفضل في الشوط الأول»، كما أن قلبه توقف مع تسديده أحمد سيد زيزو التي ارتطمت بالعارضة.

وأضاف «الزمالك ضغطنا وقلت للاعبين بين الشوطين إننا لا نلعب بشكل جيد».

وحول سير المباراة ذكر موسيماني أنه قال للاعبين علينا «ألا نترك الزمالك يضبط إيقاع المباراة وفعلنا ما كان علينا فعله وفزنا».

وفاز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليحصد الأهلى البطولة التاسعة له في دوري ابطال أفريقيا.