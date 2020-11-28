شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق صفحة نهائي إفريقيا ويستعد للاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ملف مباراة الزمالك التي أُقيمت أمس ، الجمعة، بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا وبدأ الجهاز الفني فتح ملف مباراة الاتحاد السكندري المُقرر لها الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر ، وطالب موسيماني لاعبيه بإغلاق ملف مباراة القمة وشدد لهم على ضرورة التفكير في كل خطوة ومباراة على حدة.

من ناحية أخرى ، يكثف مسئولو إميان الفرنسي من مفاوضاتهم لضم السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي لضمه خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ويعد نادي أميان أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي.

ويرغب بادجي في العودة مجددًا للعب في أوروبا مفضلاً ذلك على الانتقال لأحد الأندية المصرية على سبيل الإعارة، خاصة بعد دخول أكثر من نادٍ محلي في مفاوضات لضمه وعلى رأسها الاتحاد السكندري، ويبحث النادي الأهلي عن أفضل العروض التي يمكن من خلالها انتقال المهاجم أليو بادجي من الأندية الأوروبية خاصة أن خزينة النادي تكبدت الكثير من الأموال تزيد على مليوني ونصف المليون دولار مقابل التعاقد معه.

ودخلت العلاقة بين أليو بادجي وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لطريق مسدود بسبب المشادة التي حدثت بين الثنائي خلال مباراة صن داونز ضد الأهلي في دوري ابطال أفريقيا والتي رصدتها وسائل الاعلام وقتها بالإضافة إلى إصرار المدير الفني على عدم الحاجة إلى اللاعب نتيجة عدم قناعته بقدرات المهاجم التكتيكية والتي ساهمت في قرار رحيله المبكر.