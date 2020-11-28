شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى يخطر الإسماعيلى بمد القيد لـ 6 ديسمبر قبل مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الاسماعيلى إخطاراً من الاتحاد العربى لكرة القدم بمد فترة القيد بالبطولة العربية حتى السادس من ديسمبر المقبل بدلا من 30 نوفمبر الجارى لإفساح الفرصة أمام الفرق المشاركة لتسجيل الصفقات الجديدة قبل مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وكشفت تقارير صحفية أن نادى الرجاء المغربى اتفق مع إدارة نادي الإسماعيلي على إقامة مباراة العودة بينهما في 30 ديسمبر المقبل في اللقاء الذى تأجل فى مارس ماضى بعد انتشار فيروس كورونا الخطير.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .