شكرا لقرائتكم خبر عن وسع للبطل.. تركى آل الشيخ يهدى أغنية جديدة لجمهور الأهلى بعد التتويج بالنهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتتويج الأهلى بالنهائى الأفريقى أمام الزمالك من خلال أغنية جديدة "وسع للبطل" إهداءً منه لجمهور الأهلى.

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